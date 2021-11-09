На авторов видео о депутате Наливкине завели уголовное дело

Создатели видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине рискуют сесть в тюрьму на восемь лет. Юмористические ролики о собирательном образе российских депутатов привлекли внимание правоохранительных органов.

Как сообщает Telegram-канал журналиста Алексея Пивоварова, в квартирах всех членов съемочной группы проекта BARAKuda, снимающего интернет-сериал о вымышленном депутате Наливкине, проводятся обыски.

Пивоваров пишет, что против Клочкова и его соратников завели уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Предметом уголовного разбирательства стал ролик, на котором Наливкин пытается обратить внимание на некачественные автобусные остановки с помощью гранатомёта.

"Тот ролик вышел полтора месяца назад, претензий ни у кого не было", — объяснил журналист.

В октябре стало известно, что суд вынес приговор актрисе Ларисе Кривоносовой, которая спародировала официального представителя МВД России Ирину Волк в ролике про Наливкина. Женщину приговорили к трём месяцам колонии общего режима.

За ролик, в котором сносят баннер "Единой России", авторам видео грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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