Радиоведущий Стиллавин о фильме "16-й"

Премьера фильма бизнесмена Евгения Пригожина "16-й" состоялась в России 8 ноября. Киноленту посмотрели более 200 тыс. зрителей. Среди них оказался теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин.

Сатира всегда тесно связана со свободой, заявил Стиллавин после просмотра киноленты. Именно поэтому в Соединённых Штатах запретили показ фильма "16-й". Ведущий напомнил, что США погрязли в политкорректности, особенно если это связано с меньшинствами, которых нельзя критиковать.

"В этих условиях не может существовать здоровой политической сатиры, потому что сатира — это всегда свобода. А если вы затыкаете рот оппоненту, то в принципе ликвидируете возможность смеяться: жёстко или не жёстко. Смех возможен только в свободной ситуации", — объяснил ведущий.

Премьера картины "16-й" должна была состояться в Нью-Йорке 3 ноября. Кинотеатр без объяснения причины отменил показ. Создатели фильма попытались решить проблему, но 5 ноября при очередной попытке представить киноленту уже в другом кинотеатре полицейские ворвались в зал и вывели оттуда зрителей.