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Глухонемой правнук Сталина бомжует в Москве

Общество

Прямой потомок "отца народов" Иосифа Сталина — его родной правнук — Селим Бенсаад стал бомжом.

Глухонемой правнук Сталина бомжует в Москве

По данным Телеканала "360" глухонемого мужчину из квартиры в Москве выгнал родной отец, алжирец Хосин Бенсаад. Сейчас правнук Сталина ночует в машине.

Как сообщил изданию Вадим Горжанкин, пресс-секретарь Бенсаада, давний затяжной конфликт с отцом из-за собственности в российской столице обострился после того, как была опубликована книга, написанная Селимом в соавторстве с историком семьи Сталина Ланой Паршиной.

"В книге представлена сенсационная информация. Например, поддельное завещание, по которому отец Селима пытался ранее завладеть квартирой. А ещё рассказывается про икону Сталина, заполучить которую мечтает Бенсаад-старший", — сказал пресс-атташе внука Сталина, отметив, что алжирец не только терроризирует законного наследника вождя, но и "является шпионом нескольких иностранных разведок".

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Путин и Сталин – СРАВНЕНИЕ // Белановский
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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