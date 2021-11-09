Глухонемой правнук Сталина бомжует в Москве

Прямой потомок "отца народов" Иосифа Сталина — его родной правнук — Селим Бенсаад стал бомжом.

По данным Телеканала "360" глухонемого мужчину из квартиры в Москве выгнал родной отец, алжирец Хосин Бенсаад. Сейчас правнук Сталина ночует в машине.

Как сообщил изданию Вадим Горжанкин, пресс-секретарь Бенсаада, давний затяжной конфликт с отцом из-за собственности в российской столице обострился после того, как была опубликована книга, написанная Селимом в соавторстве с историком семьи Сталина Ланой Паршиной.

"В книге представлена сенсационная информация. Например, поддельное завещание, по которому отец Селима пытался ранее завладеть квартирой. А ещё рассказывается про икону Сталина, заполучить которую мечтает Бенсаад-старший", — сказал пресс-атташе внука Сталина, отметив, что алжирец не только терроризирует законного наследника вождя, но и "является шпионом нескольких иностранных разведок".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.