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Непривитой пенсионерке в Москве отказали в получении "продуктового пособия"

Общество

Отсутствие QR-кода и свежего ПЦР-теста стало причиной, по которой москвичке с инвалидностью отказали в получении "продовольственной помощи".

Непривитой пенсионерке в Москве отказали в получении "продуктового пособия"

Об этом рассказывает информационный портал Lifedd, который получил информацию "из первых рук" — от дочери пенсионерки.

История, рассказанная журналистам

76-летняя ветеран труда Валентина Константиновна Конова является  инвалидом 2-ой группы по зрению. Она пыталась получить в соцзащите адресную соцвыплату в размере двух тысяч рублей. Тратить её можно только на продукты в определённых магазинах, и предоставляется она раз в год. Но не получилось — пенсионерку, которая не прошла вакцинацию от ковида сотрудница соцзащиты послала сдавать ПЦР-тест.

"Даже если делать ПЦР-тест, то ждать его нужно 1-2 дня, а действителен он всего трое суток. Мы переживали, что можем принести его, а нам скажут, что он на пару часов просрочен. Возле нас была ещё одна старенькая бабушка. Ей отказали в выплате, потому что она забыла свой тест. Почему пожилым людям не могут просто отдать их деньги, а придумывают для этого различные уловки?" — цитирует издание слова дочери ветерана труда.

При этом, как отметила женщина, в соседнее "окошко" стояла длинная очередь из вакцинированных пенсионеров, которые пришли получать "положенные за это (за вакцинацию) 10 тысяч рублей".

"В этом же здании напротив нас стояла очередь из пенсионеров, которым должны были выдать по 10 тыс. рублей за то, что они вакцинированы. Между ними не соблюдалась никакая дистанция, хотя уже не раз сообщалось, что привитый человек также может болеть и заражать. Получается, что если человек сделал прививку, то его щедро вознаградят, а если нет, то не получит даже того, что заслужил", — возмущается дочь пенсионерки Коновой.

К слову, как отмечает информационный портал Lifedd, женщина получила подтверждение правомерности действий сотрудников соцзащиты, позвонив на горячую линию ведомства.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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