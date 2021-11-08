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12 лет искали убийц директора Дорогомиловского рынка. Нашли или нет - решит суд

Общество

Московскими следователями наконец завершено расследование уголовного дела по факту убийства бизнесмена Шабтая Калмановича, совершенного ещё в 2009 году.

12 лет искали убийц директора Дорогомиловского рынка. Нашли или нет - решит суд

Как сообщают "Вести Подмосковья", дело в ближайшие дни будет рассматриваться в суде. Уже сформирована коллегия присяжных. Обвиняемых трое.

По данным издания, за более, чем 10 лет сыщикам мало, что удалось выяснить. Машина, на которой передвигались преступники, расстрелявшие автомобиль Калмановича, не найдена. Оружие — тоже.

Подозреваемых было много — влиятельный бизнесмен умел наживать врагов. Среди них "отметился" даже знаменитый вор в законе Япончик. В организации убийства которого, кстати, подозревали Калгановича. А ещё рассматривалась версия о причастности спецслужб Израиля — в этой стране он девять лет отсидел за шпионаж. Досталось и экс-супруге — продюсеру певицы Земфиры — Анастасии.

Из всех "претендентов" до скамьи подсудимых "дошли" трое. Причём, как утверждают "Вести Подмосковья", 10 лет назад у них всех было "железное" алиби и подозрения тогда сняли.

Как сообщил изданию собственный источник в правоохранительных органах, хотя изначально не было никаких доказательств причастности этих троих к преступлению, им "внезапно предъявили обвинение".

"Все тот же источник не исключил, что необходимость уголовного преследования конкретно данных граждан может быть связана с тем, что они принимали активное участие в митингах в Ингушетии, в 2018 году. Речь идет о массовых акциях протеста в Ингушетии — результат договора бывшего президента республики Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. <…> Трое тогда ещё молодых людей были одними из самых активных участников протестов, призывали не позволять руководству республики передавать землю в пользу Чечни. Силовики тогда применили силу против протестующих, а в дальнейшем против всех активных участников протестов возбуждались уголовные дела по различным основаниям", — пишут "Вести Подмосковья".

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ИВАНЬКОВ & КАЛМАНОВИЧ войны воровских кланов
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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