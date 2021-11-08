МИА "Россия сегодня" перестало называть "Талибан"* запрещённой организацией

Работники международного информационного агентства "Россия сегодня", которое состоит из РИА Новости и Sputnik, перестанут называть экстремистскую организацию "Талибан"*, боевики которой захватили власть в Афганистане, запрещённой.

По данным Telegram-канала журналистки Ксении Собчак "Осторожно, новости", письмо с таким указанием отправили главам подразделений агентства. Как можно увидеть на изображении с сообщением, сотрудники должны называть движение террористов следующим образом:

"Организация, которая находится под санкциями ОНН за террористическую деятельность".

На сайте РИА Новости появился материал с новой сноской. Аналогично отмечают радикалов "Талибана" журналисты Russia Today. При этом организация талибов*, согласно федеральному перечню, всё ещё является террористической и запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид предупредил страны, что непризнание господства экстремистов в республике "может стать проблемой для всего мира". По словам боевика, если державы не примут правительство талибов, беды местного народа продолжатся.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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