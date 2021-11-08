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Проблема во внуке Александра Невского: названа причина нелюбви регионов к Москве

Общество

Москву не любят еще со времён московского князя Ивана Калиты, внука Александра Невского, считает историк Александр Мясников.

Проблема во внуке Александра Невского: названа причина нелюбви регионов к Москве

Он напомнил, что еще в советские времена многие живущие в других российских регионах и в союзных республиках считали, будто "Москва все деньги гребёт".

"Я однажды был в Белоруссии, где жила моя тетка и дядька. И они совершенно искренне говорили "мы все здесь выращиваем, для того, чтобы кормить Москву". И переубеждать было бесполезно", — сказал Мясников в интервью "Комсомольской правде".

По его словам, причины такого отношения к российской столице следует искать в Средневековье. А именно, времени правления московского князя Ивана Калиты, которое приходится на 20-30-е годы XIV века.

"Как ни странно, Москву не любят со времен Ивана Калиты — внука Александра Невского. Он очень хитро поступил: когда у нас были взаимоотношения с Ордой, сюда приезжали "численники", которые собирали деньги. Из-за этого были восстания, всякие неприятности… А Калита убедил монголов: "Чего вы приезжаете и мутите мозги народу? Сколько вам надо? 10 тысяч? Я вам соберу и отдам". И их это очень устроило", — отметил историк.

"Сколько надо Калита отдавал, а сколько собирал — никто же не знает. И тогда он стал прикупать княжества… И вот с этого момента, со времен Калиты, другие княжества Москву подозревают в присваивании их денег и недолюбливают", — говорит Мясников.

Иван Калита был одним из сыновей московского князя Даниила Александровича. До сих пор в среде историков нет единого мнения, был он вторым или четвертым сыном. Но совершенно точно известно, что князем Иван Калита стал после гибели своего старшего брата Юрия Даниловича, который был убит в Орде князем Дмитрием Тверским. Дмитрий считал Юрия виновником смерти своего отца, Михаила Ярославича.

"Калитой" на Руси в те времена называли большой кошель, который носили на поясе. По официальной версии, прозвище Иван Данилович получил по той причине, что щедро раздавал милостыню нищим. Правда, в XIX веке было выдвинуто предположение, что прозвище князь получил в насмешку из-за своей скупости.

Безусловно, в правление Ивана Даниловича Московское княжество значительно усилилось. Именно в правление этого князя Москва, опираясь на поддержку хана Золотой Орды Узбека, одержало победу в борьбе с Тверью. С этого времени московские князья именовались великими князьями "всея Руси".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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