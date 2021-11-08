Власти Екатеринбурга отреагировали на протесты родителей против онлайн-обучения

Власти Екатеринбурга дали обещание в самое ближайшее время дать ответ родителям, которые выступают против онлайн-обучения своих детей-школьников. Об этом в отделе образования мэрии рассказали корреспонденту РИА Новости.

Ранее с СМИ демонстрировалось большое количество роликов, на которых видно, что у городской администрации собрались родители школьников, протестующие против онлайн-обучения в школе. Некоторые демонстранты выступили с предложением иметь возможность выбирать самим: отправлять ребёнка в школу или оставить его дома для дистанционного обучения.

В департаменте отреагировали на протесты:

"Пришло человек 20. С ними пообщался начальник департамента образования. Он выслушал родителей, ответил на их вопросы, принял письменные обращения. Ответ на них родители получат в ближайшее время".

Ранее стало известно, что в Тюменской области студентов и школьников после окончания нерабочих дней было решено перевести на дистанционное обучение до 13 ноября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.