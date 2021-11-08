Ушёл из жизни актёр сериала "След" Виктор Гунин

Артист Юрий Гаркави объявил о смерти своего друга и коллеги Виктора Гунина. Известный российский актёр скончался на 69-ом году жизни, сообщается на портале "Кино-Театр.ру".

Виктор Гунин

При этом Гаркави не стал указывать причины смерти товарища. Он лишь добавил, что провёл с ним на одной сцене десять лет. За это время Гунин проявил себя как честный, правдивый, "самый настоящий" человек.

"Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушёл Огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!" — написал Гаркави.

Также в обсуждениях на портале "Кино-Театр.ру" коллеги Гунина отметили, что он умер следом за братом.

"Года не прошло, видимо, их связь была очень сильная", — подчеркнула Вилена Павлова.

Гунин работал в Московском государственном театре киноактёра. Он играл во многих российских фильмах и сериалах. Самыми известными стали роли в следующих картинах:

"Кулагин и партнёры";

"След";

"Измены";

"Кодекс чести".

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