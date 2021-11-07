Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о телефонном разговоре с главным редактором RT Маргаритой Симоньян.

"Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание — один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ — это прекрасный край, который подарил России замечательных людей", — пишет Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кадыров обратился к интернет-сообществу с просьбой не оскорблять Симоньян.

"Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение — высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного", — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров резко отреагировал на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян о кавказцах. По его мнению, "перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме".

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