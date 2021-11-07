В Иркутской области продлят каникулы из-за ситуации COVID-19

В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 ещё на неделю. Об этом сообщил губернатор региона.

"Мы вынуждены ещё на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также посёлков Новонукутский и Усть-Ордынский", — написал Игорь Кобзев в своём Instagram-аккаунте.

Как уточнил глава области, было рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов колледжей и вузов. Пока каникулы продлили до 14 ноября.

"С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах", — привёл данные губернатор на своей странице.

Ранее Pravda. Ru писала о продлении каникул в Свердловской области. Власти региона решили перевести школьников 5-11-х классов на дистанционное обучение с 8 по 13 ноября. Младшеклассники будут ходить на уроки в прежнем режиме с соблюдением противоэпидемиологических рекомендаций.

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