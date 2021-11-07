Как определить, что за вами следят по веб-камере - эксперт

В случае если кто-то пытается подключиться к веб-камере пользователя, начинают "всплывать" push-уведомления при каждой попытке взлома, заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Но если, "хакер" более подкован", то заметить атаку на частную жизнь можно только по косвенным признакам.

По словам специалиста, признаком, что кто-то хочет "захватить" контроль над видео средством может стать увеличение трафика, а также нестабильная работа приложений.

"Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объёма передачи данных", — рассказал Оганесян агентству "Прайм".

То, что многие пытаются заклеить объектив веб-камеры, по словам специалиста, недостаточно. Вас могут не видеть, но если микрофон встроен в устройство, будут слышать.

Оганесян советует следить за потом трафика, за обновлениями и скачивать приложения или файлы только с лицензионных источников.

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