Симоньян обрушилась на кавказцев: "Позорище какое"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на инцидент с избиением мужчины с маленьким ребёнком. На гражданина РФ напала группа выходцев с Северного Кавказа.

Маргарита Симоньян предупреждает, что хулиганские выходки горячих горцев могут закончиться ужесточением регистрационного режима.

"Все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро", — пишет телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Симоньян вспомнила, что и она сама прошла через такое, когда она "понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад".

"И правильно сделают. Ибо неча. Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин. Это я вам говорю как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе", — негодует журналистка.

Следственный комитет России уже установил личности уроженцев Северного Кавказа, которые избили мужчину в Новой Москве. Рядом с пострадавшим в момент нападения находился его маленький ребёнок.

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