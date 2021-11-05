Далай-лама рассказал, как достичь "состояния Будды" без ухода в монастырь

Далай-лама XIV заявил, что достичь состояния просветления в течение жизни трудно, но возможно. Для этого необходимо практиковать буддизм, однако не обязательно уходить в монастырь. Духовный лидер рассказал об этом российским буддистам во время онлайн-учений.

По словам Далай-ламы, "состояния Будды" можно достичь "за три года и три фазы луны", однако это очень сложно. При этом не обязательно уединяться от мира, чтобы медитировать.

"Мы можем не удаляться от мира, пребывать со своей семьёй, жить в своём доме… Главное — как мы думаем, какой подход используем, нет ли у нас привязанности к внешним вещам", — цитирует духовного лидера РИА Новости.

Он добавил, что одним людям "больше подходит путь монашества", а другие могут тренировать своё сознания, не уходя от мира.

Ранее Далай-лама сообщил, что все могут улучшить карму и достичь просветлённого "состояния Будды".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.