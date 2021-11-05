В Санкт-Петербурге нерабочие дни продлевать не будут, c 8 ноября в городе начинается рабочая неделя.
В пятницу, 5 ноября, об окончании нерабочей недели сообщили в Telegram-канале "Петербург против коронавируса".
"По окончании периода нерабочих дней, объявленных Президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя", — говорится в сообщении.
Однако продолжают действовать ограничительные меры, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121:
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что стабилизация эпидемиологической ситуации в столице позволяет не продлевать нерабочие дни.
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