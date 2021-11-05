В Санкт-Петербурге не будут продлевать нерабочие дни

В Санкт-Петербурге нерабочие дни продлевать не будут, c 8 ноября в городе начинается рабочая неделя.

В пятницу, 5 ноября, об окончании нерабочей недели сообщили в Telegram-канале "Петербург против коронавируса".

"По окончании периода нерабочих дней, объявленных Президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя", — говорится в сообщении.

Однако продолжают действовать ограничительные меры, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга №121:

работа организаций, предприятий и проведение различных мероприятий осуществляется только до 23-00;

ограничение количества человек на посещение массовых мероприятий — до 40 граждан;

в театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, при размещении в домах отдыха необходимо предъявлять QR-код;

домашний режим для людей старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что стабилизация эпидемиологической ситуации в столице позволяет не продлевать нерабочие дни.

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