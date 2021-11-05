Голикова назвала регионы с ухудшившейся ситуацией по COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за неделю в некоторых регионах осложнилась эпидемиологическая ситуация.

"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", — сказала Голикова, которую цитирует РИА Новости.

За минувшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 1 192 человек. Лидерами по количеству инфицированных стали Москва (6 407), Санкт-Петербург (3 363) и Московская область (2 835).

Ранее заместитель директора НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что человека можно считать незаразным для окружающих после того, как пациент перенёс коронавирус, сдал ПЦР-тест, и он показал отрицательный результат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.