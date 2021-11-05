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Голикова назвала регионы с ухудшившейся ситуацией по COVID-19

Общество

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за неделю в некоторых регионах осложнилась эпидемиологическая ситуация.

Голикова назвала регионы с ухудшившейся ситуацией по COVID-19

"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", — сказала Голикова, которую цитирует РИА Новости.

За минувшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 1 192 человек. Лидерами по количеству инфицированных стали Москва (6 407), Санкт-Петербург (3 363) и Московская область (2 835).

Ранее заместитель директора НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что человека можно считать незаразным для окружающих после того, как пациент перенёс коронавирус, сдал ПЦР-тест, и он показал отрицательный результат.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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