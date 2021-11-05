Билл Гейтс рассказал о новой угрозе для человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс делает тревожные прогнозы по поводу будущего. Миллиардер считает, что человечеству следует готовиться к угрозе, которая будет страшнее пандемии COVID-19.

В интервью Policy Exchange Гейтс отметил, что в ближайшее время население Земли может столкнуться с биологическим терроризмом. Один из самых богатых людей мира предполагает, что биологическое оружие может распыляться в аэропортах.

В качестве примера Билл Гейтс привёл такое опасное заболевание, как оспа. Эта инфекция опасна тем, что способна распространяться молниеносно, нанося удар по людям. Американский бизнесмен уверен, что США и Великобритания обязаны направлять на борьбу с эпидемиологическими угрозами астрономические суммы денег.

Гейтс призвал Всемирную организацию здравоохранения создать особое объединение учёных, которые должны найти способы и методы отражения биологических атак. Научное сообщество, по мнению американского предпринимателя, должно уметь ликвидировать последствия таких угроз.

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