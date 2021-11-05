Что поможет стать умнее, рассказал Вассерман

Многократный победитель интеллектуальных игр, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что развить логическое мышление и натренировать мозг помогут игры.

По словам Вассермана, "настолки" и интеллектуальные игры заставляют человека составлять логические цепочки и тренируют память.

"Интеллектуальные игры — это сильно упрощённый вариант научной деятельности. Например, классическая игра "Что? Где? Когда?" или её спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идёт за счёт поиска нетривиальной закономерности", — пояснил Анатолий Вассерман в беседе с URA. RU.

По мнению депутата, подобные игры — не на знание того или иного факта, а скорее на поиск взаимосвязи.

А вот касательно "финансовой" грамотности, на настольные игры, к примеру, "Монополию" уповать не стоит. По мнению Вассермана, это не более чем развлечение.

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