На станции метро "Пушкинская" в Москве задержано несколько человек

Несколько человек было задержано в Москве на станции метро "Пушкинская" после того, как она была заявлена местом проведения несогласованной акции националистов "Русский марш". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее националисты объявили, что планируют провести 4 ноября акцию "Русский марш". Местом сбора участников была объявлена станция метро "Пушкинская".

В четверг, 4 ноября, потенциальные участники акции были задержаны в месте сбора сотрудниками правоохранительных органов. В их числе в основном люди молодого возраста.

Ранее московская прокуратура предупредила о негативных последствиях участиях в несогласованных акциях 4 ноября.

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