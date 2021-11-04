"Мне могут причинить вред": разоблачительница Facebook опасается за свою жизнь

Экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген опасается за свою безопасность после передачи разоблачительных материалов о деятельности корпорации.

При этом женщина отмечает, что больше всего боится не Facebook, а людей, которым сегодня выгодно, как работает компания. Она подчеркнула: заинтересованные специалисты могут распустить о ней различные слухи, передаёт DPA.

"Я думаю, что есть вероятность того, что кто-то может поверить в теории заговора обо мне и причинить мне вред", — сказала Хауген.

Бывшая сотрудница корпорации Facebook, переименованной в Meta, заявила, что в её соцсетях уже появились негативные комментарии. В связи с этим она пытается всеми силами обеспечить безопасность своей семьи.

Также Хауген выразила обеспокоенность по поводу дальнейших планов Марка Цукерберга. Она считает, что компания будет ещё сильнее вмешиваться в пользовательские данные, используя их в своих целях.

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