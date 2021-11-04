Как лайки и эмодзи влияют на детей, рассказали эксперт

Функциональность социальных сетей, который затрагивает эмоции детей, может "тормозить" развитие социальных навыков, заявил доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян.

По словам эксперта, выражение эмоций в Сети носит скорее формальный характер, а не настоящее сопереживание или другие реакции на тот или иной контент.

"Лайки и эмодзи не дают развиваться эмоциональной сфере. А она как интеллект — её тоже надо развивать. Именно поэтому вариативность эмоциональных реакций скукоживается: я должен или лайкнуть, или игнорировать. Больше у меня никаких возможностей нет", — пояснил Мкртычан в беседе с "Лентой. ру".

Доступность информации в Сети мешает и логическому мышлению. Людям нет необходимости искать нужные сведения, отсеивать, выстраивать цепочки. Из-за этого страдает память, способность развёрнутого мышления и социальных навыков общения.

"Современного подростка, который может пересказать двухчасовой фильм не словами "было круто, всех замочили" или "все поженились", а раскрыть сюжет, имена и характеры героев, я представить не могу", — резюмировал эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала об исследованиях американских учёных. Они пришли к выводу, что соцсеть "Тик-Ток" вызывает у подростков и некоторых взрослых нервный тик.

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