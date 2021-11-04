Функциональность социальных сетей, который затрагивает эмоции детей, может "тормозить" развитие социальных навыков, заявил доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян.
По словам эксперта, выражение эмоций в Сети носит скорее формальный характер, а не настоящее сопереживание или другие реакции на тот или иной контент.
"Лайки и эмодзи не дают развиваться эмоциональной сфере. А она как интеллект — её тоже надо развивать. Именно поэтому вариативность эмоциональных реакций скукоживается: я должен или лайкнуть, или игнорировать. Больше у меня никаких возможностей нет", — пояснил Мкртычан в беседе с "Лентой. ру".
Доступность информации в Сети мешает и логическому мышлению. Людям нет необходимости искать нужные сведения, отсеивать, выстраивать цепочки. Из-за этого страдает память, способность развёрнутого мышления и социальных навыков общения.
"Современного подростка, который может пересказать двухчасовой фильм не словами "было круто, всех замочили" или "все поженились", а раскрыть сюжет, имена и характеры героев, я представить не могу", — резюмировал эксперт.
Ранее Pravda.Ru писала об исследованиях американских учёных. Они пришли к выводу, что соцсеть "Тик-Ток" вызывает у подростков и некоторых взрослых нервный тик.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.