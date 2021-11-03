В Госдуме поддержали запрет на анонимность в интернете

Запрет на анонимность в сети позволит значительно уменьшить количество интернет-преступлений и не позволит ботам манипулировать общественным сознанием. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Матвейчев чётко обозначил своё отношение к анонимному интернету в разговоре с "Радио 1". По его мнению, анонимный доступ приносит только проблемы.

"Честному человеку скрывать нечего. Недостатки анонимности проявляются во всём, начиная с мелочей, когда люди безобразно ведут себя в комментариях, хамят, портят людям настроение, создают общее настроение ненависти. И кончая более серьёзными вещами, когда через интернет продают наркотики, подбивают на действия скулшутеров, пропагандируют жестокость, разжигают рознь и так далее", — сообщил депутат.

Однако больше всего Матвейчева беспокоит, что анонимность в сети помогает в намеренном формировании негативного общественного мнения к представителям власти.

"Главная проблема — манипуляция массовым сознанием. Она происходит исключительно из-за анонимизации, то есть за счёт ботов. В сети около 20% ботов, это аккаунты, за которыми не стоят люди", — рассказал он.

Депутат объяснил, что такие профили созданы, чтобы автоматически распространять фейки, которые настраивают пользователей против существующей власти, манипулируют ими, втягивают в революцию.

Матвейчев уверен, что резкая деанонимизация может навредить, ведь обществом она вряд ли будет воспринята тепло. Он отметил, что люди привыкли к анонимности в интернете, поэтому переход должен быть плавным.

Ранее стало известно, что Белый дом провёл переговоры с Кремлём на тему кибербезопасности.

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