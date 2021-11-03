Вирусолог оценил слова Собянина о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал Pravda.Ru слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице стабилизируется.

"Мэр Москвы не утверждает, что стабилизация явилась именно следствием локдауна. В комментарии (заявлении Собянина. — Прим. Ред.) говорится только, что ситуация стабилизируется. Если стабилизация и близка (а лучше подождать с этим утверждением и смотреть на ежедневные цифры), то это скорее из-за действия внутренних законов эпидемии, которая претерпевает подъемы и падения", — добавил вирусолог.

Он также отметил, что эффективность локдауна как способа препятствия распространению COVID-19 мы сможем оценить намного позже.

"Локдаун может сыграть роль в стабилизации ситуации или в снижении заболеваемости не раньше чем через несколько недель после его введения", — заявил Аграновский.

Ранее Собянин сообщил о том, что динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве стабилизировалась.

Позднее стало известно, что столичные власти не намерены продлевать режим нерабочих дней из-за COVID-19 после 7 ноября.

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