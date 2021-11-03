Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье с 8 ноября все желающие посетить массовые мероприятия должны предъявить QR-код.
"С 8.11.2021 допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)", — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Если у граждан он отсутствует, в действие вступают следующие ограничения:
Отдельно губернатор обозначил, что мероприятия в организациях культуры и образования не попадают под данное ограничение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нерабочие дни в столице продлевать не будут, так как эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.
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