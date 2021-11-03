Поэт и автор песен Сергей Соколкин скончался из-за коронавируса

В среду, 3 ноября, популярный поэт, журналист и составитель антологии патриотической песни России Сергей Соколкин умер на 59-м году жизни. Причиной послужила болезнь COVID-19.

О смерти поэта рассказала "Литературная газета", в которой он писал. Как сообщили друзья Соколкина, его госпитализировали с 95% поражением лёгких. Врачи сообщили пессимистичные прогнозы, однако близкие надеялись, что ситуация улучшится.

"Секретариат Союза писателей России выражает искренние соболезнования вдове С. Ю. Соколкина — Галине Гагариной, дочери — Ярославе Соколкиной, а также всем родным, близким и друзьям покойного", — написали на сайте Союза писателей РФ.

Соколкин был секретарём Союза писателей и Заслуженным работником культуры нашей страны. Поэт писал песни, которые поют Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Лев Лещенко.

В интервью Pravda.Ru творец рассказал, как начал писать песни и вошёл в мир шоу-бизнеса. Также Соколкин объяснил, зачем создал свою группу "Фейсконтроль":

"У меня было 60 или сколько-то исполнителей, мне уже скучно было с ними. Но ты сам знаешь, что такое предлагать песню известному исполнителю. "А это мне не нравится. А это я уже пела. А вот тут переделай".

Поэт рассказывал, как Ирина Аллегрова однажды позвонила ему ночью и сказала, что заберёт его классную песню. При этом год назад певица называла произведение "дрянью".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.