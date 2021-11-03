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Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и полетят самолёты

Общество

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал туман в Москве, из-за которого третьего ноября задерживают самолёты.

Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и полетят самолёты

"Туман уже закончился в Москве. Характер погоды меняется: усилился ветер, приближается атмосферный фон. Во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Фронтальный раздел открывает дорогу тёплому воздуху", — заявил специалист.

Также он отметил, что в предстоящие дни в Москве будет рекордно тепло: плюс 11-13 градусов.

"Продолжительный туман, прежде всего, влияет на транспортное сообщение. Если туман сопровождается смогом и накоплением вредных примесей, то ещё может сказываться на экологической обстановке и на органах дыхания людей. Сопутствующее побочное явление", — объяснил Старков.

Ранее на сервисе "Яндекс.Расписания" появилась информация об отмене 19 рейсов в трёх московских аэропортах по причине погодных условий. Туман в столице появился накануне, первого ноября, из-за чего отменили и задержали свыше 200 рейсов. Предположительно, туман полностью рассеется в среду, третьего ноября в обед.

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Синоптик рассказал, какую часть России вскоре накроет туман
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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