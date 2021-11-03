"Одноклассники" представили крупное обновление сервиса "Моменты"

Соцсеть "Одноклассники" представила крупное обновление сервиса "Моменты". Теперь пользователи могут пользоваться настройками приватности для публикации исчезающих снимков и видео.

Кроме того, в новой версии сервиса есть возможность отвечать на моменты с помощью личных сообщений, а также выставлять сразу несколько фотографий в формате музыкального слайд-шоу на базе Android-приложения. Фоновые аудиозаписи были специально записаны для платформы.

"Сервис "Моменты" отметил свою первую годовщину. За этот год пользователи ОК стали активно вовлекаться в конкурсную механику сервиса и наблюдать за моментами друзей и селебрити. По итогам внутреннего опроса пользователей, из тех, кто смотрит моменты, 67% постоянно просматривают публикации друзей, и ещё 33% с интересом наблюдают за моментами других пользователей", — подчеркнул директор по проектам соцсети "Одноклассники" Владимир Кочетков.

Количество просмотров моментов в месяц достигло 460 миллионов, а число реакций пользователей на них — 48 миллионов.

Чаще всего сервисом пользуются жители Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Санкт-Петербурга.

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