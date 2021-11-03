Сотрудник Касперского: есть один способ борьбы с продажей COVID-сертификатов

Рынок поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса в интернете стремительно развивается. Средняя цена документа — $300.

Об этом рассказал в интервью RT Дмитрий Галов, исследователь безопасности из "Лаборатории Касперского".

По словам эксперта, вал предложений, по-видимому, вызван "желанием людей свободно путешествовать" в то время, как страны внедряют различные ИТ-сервисы, которые проверяют статус вакцинации.

"Онлайн-черный рынок наводнен рекламой, предлагающей сертификаты, якобы имеющие законные QR-коды, всего за $300. Более того, по желанию клиента, продавцы предлагают выбор — какой именно препарат будет указан. Они говорят, что эти сертификаты будут выдаваться в некоторых странах Западной Европы, и что их можно будет проверить в любом официальном приложении, таком как CovPass, CoviCheck и так далее. На поверку же продавцы, в большинстве своём, просто мошенники. Они всучают поддельные сертификаты, которые не пройдут никаких проверок", — сказал Галов.

И уточнил, что проверить "покупку" на этапе сделки никак нельзя. Как и вернуть свои деньги в случае чего.

"Отследить мошенников чрезвычайно сложно, учитывая, что они предпочитают криптовалюты, безопасные мессенджеры и на самом деле ничего не оставляют для анализа", — пояснил исследователь.

Парадокс в том, что покупатели сертификатов, в большинстве своём, риск оказаться обманутыми осознают. Но спрос всё равно растёт.

"Всеобщее признание всех существующих вакцин против коронавируса во всем мире помогло бы смягчить проблему, — считает Галов. — Это повлияет на черный рынок, потому что люди, которые были вакцинированы, которые сделали в своей стране, не будут пытаться купить сертификат, относящийся к другой стране".

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