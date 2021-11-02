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Российские вузы могут продлить дистанционное обучение после нерабочих дней

Общество

Вузы России имеют право продолжить удалённое обучение после восьмого ноября, а также провести сессии в онлайн-формате. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте Министерства образования и науки РФ.

Российские вузы могут продлить дистанционное обучение после нерабочих дней

Власти приняли такое решение с учётом тяжёлой эпидемиологической обстановки в стране. В документе подчеркнули, что в случае перехода на самостоятельную работу студента, ему необходимо предоставить нужные материалы и заранее сообщить об объёме деятельности. Также важно проверять успеваемость, отметили в министерстве.

"Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий", — написали на сайте Минобрнауки.

Вместе с этим сообщили, что промежуточные аттестации тоже разрешено проводить в удалённом формате.

Ранее студенты МГУ заявили о намерении через суд добиться снижения стоимости обучения из-за перевода на "дистанционку". Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с Pravda.Ru поддержал инициативу учащихся.

"Дистанционный вариант образования более дешёвый и менее эффективный, чем вариант нормального обучения в высшем учебном заведении", — сказал Комков.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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