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Об опасности покупок одежды в Интернете рассказал юрист

Общество

В эпоху пандемии коронавируса легче приобретать вещи в Сети. Таким образом люди экономят средства и время, а также не рискуют заразиться инфекцией. Однако одежда из интернет-платформ с бесплатными объявлениями может стать угрозой для кошелька и здоровья.

Об опасности покупок одежды в Интернете рассказал юрист

Юрист Евгения Квартальнова перечислила следующие "звоночки", на которые стоит обратить внимание, чтобы противостоять интернет-мошенникам:

  • недостаточно снимков товара, просьбы отправить их игнорируются;
  • поступают призывы общаться по поводу сделки вне ресурса с объявлениями;
  • требуют отправить предоплату или заплатить за доставку.

Также эксперт порекомендовала сохранить в тайне свой адрес, данные банковской карты и копии документов.

"Постарайтесь не приезжать (за товаром. — Прим. ред.) в одиночку. Как только получили товар на руки, сразу проверяйте его качество, целостность и наличие всех заявленных комплектующих и аксессуаров", — отметила юрист в беседе с Москвой 24.

Дерматовенеролог Наталья Жовтан рассказала об опасности барахолок и складов с одеждой. По словам эксперта, в тканях могут обитать бактерии, грибки и вирусы. Из-за них у людей может развиться кожное заболевание. Есть вероятность получить чесотку из-за клещей и вшей, пояснила специалист.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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