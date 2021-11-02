Синоптик перечислил регионы, в которых ожидается "радиационный" туман

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал туман в Москве.

"Туман является типичным явлением для этого времени года. Физика этого процесса понятна: в условиях, когда погоду формирует антициклон, наблюдаются штилевые и слабые ветра, так называемые нисходящие воздушные потоки. В условиях малооблачной погоды, как только солнце склонится к горизонту, воздушные массы начинают очень быстро остывать, что и приводит к конденсации находящегося в воздухе водяного пара, то есть именно их образование в густых туманах. В метеорологии данные туманы называются "радиационными", — объяснил специалист.

Также он отметил, что зона туманов в России очень обширна: от западной границы нашей страны и до территории Костромской и Нижегородской области на востоке, и от берегов Белого моря в Архангельской области до Саратовской и Самарской областей.

"Учитывая, что этот антициклон медленно уходит на юго-восток, есть некая вероятность образования подобного явления завтра на территории Приволжского федерального округа, на Средней Волге, на Нижней Волге. На юге Предуралья, на Южном Урале", — сказал Леус.

Ранее в МЧС по Москве предупредили, что туман, который опустился на столицу первого ноября, продержится до 14:00. Спасатели посоветовали водителям передвигаться медленнее, а пешеходам носить светоотражающие ленты на одежде.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 14.00 часов 02 ноября местами по г. Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", — говорится в сообщении ведомства.

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