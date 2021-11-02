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В Британии профессор подала в отставку после обвинения в трансфобии

Общество

Профессор философии Сассекского университета Кэтлин Сток подала заявление на увольнение после травли со стороны защитников трансгендеров.

В Британии профессор подала в отставку после обвинения в трансфобии

Ранее она заявила, что гендерная идентичность имеет большее значение, чем биологический пол, когда речь идёт о законе и политике. Также она добавила, что люди не в силах провести полную смену пола.

  • Эти высказывания не понравились некоторым студентам и активистам.

Профессора обвинили в трансфобии и стали призывать к отставке. Также сотрудницу университета раскритиковали в социальных сетях, пишет The Guardian.

В результате Кэтлин Сток, проработавшая в учебном заведении 18 лет, решила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство Сассекского университета выразило сожаление в связи с отставкой высококвалифицированного профессора. Её готовы в любое время принять обратно, если она захочет вернуться.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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