В Британии профессор подала в отставку после обвинения в трансфобии

Профессор философии Сассекского университета Кэтлин Сток подала заявление на увольнение после травли со стороны защитников трансгендеров.

Ранее она заявила, что гендерная идентичность имеет большее значение, чем биологический пол, когда речь идёт о законе и политике. Также она добавила, что люди не в силах провести полную смену пола.

Эти высказывания не понравились некоторым студентам и активистам.

Профессора обвинили в трансфобии и стали призывать к отставке. Также сотрудницу университета раскритиковали в социальных сетях, пишет The Guardian.

В результате Кэтлин Сток, проработавшая в учебном заведении 18 лет, решила написать заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство Сассекского университета выразило сожаление в связи с отставкой высококвалифицированного профессора. Её готовы в любое время принять обратно, если она захочет вернуться.

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