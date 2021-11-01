Психолог: в России феминизм никогда не будет таким, как в США

Психолог Полина Токарева, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, заявила, что феминизм в России не достигнет таких масштабов, как в Америке.

Эксперт рассказала ФАН, что сейчас в России феминизм находится на уровне американского тридцатилетней давности.

"В России феминисток не так много, это не становится религией, как на Западе. У нас даже феминитивы "блогерка", "парихмахерка", "докторка" — лишь веяние времени", — отметила Токарева.

По мнению специалиста, в нашей стране другой исторический и культурный пласт, а общество более патриархальное.

"Не думаю, что даже через 30 лет мы придём к западной форме феминизма", — высказалась она.

Токарева уверена, что в Америке сейчас преобладают гендерные войны, а жертвами сексизма стали мужчины. Однако она заметила, что в России такого развития событий не будет.

Психолог категорично заявила:

"Что такое феминизм в России? Чем наши права отличаются от прав мужчин? Это же просто смешно! Мы имеем такое же право на труд, на образование и на остальные вещи. В чём ущемлены права женщин в нашей стране, не могу представить".

Она также подчеркнула, что россиянки имеют столько же свобод, сколько и европейские женщины. Мужчин в России психолог тоже сравнила с европейцами и назвала их такими же демократичными.

Психолог убеждена в том, что в России феминизм обречён на провал. Главный аргумент, который она приводит в доказательство своего мнения, это то, что мужчины в России готовы заботиться о женщине и брать на себя обязательства.

Ранее YouTube-блогер Badcomedian сообщил, что идею феминизма можно продвинуть в перезапуске сериала "Зена — королева воинов".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.