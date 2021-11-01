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Экс-замначальника СИЗО стал директором школы в Красноярском крае

Общество

Экс-сотрудника ФСИН Евгения Мартынова назначили директором школы в Красноярском крае.

Экс-замначальника СИЗО стал директором школы в Красноярском крае

По информации администрации Ачинска, Мартынов возглавил городскую школу №11. Кандидатуру экс-сотрудника ФСИН согласовали на Совете Главы города.

Как заявил городской глава Александр Токарев, отбор кандидатов в руководители в сфере образования проводится "очень тщательно".

"Директору школы необходимо быть грамотным не только в области педагогики, но также уметь выстраивать коммуникации, знать финансово-хозяйственную деятельность, находить решения задач, выходящих за рамки привычного", — заявил Токарев, добавив, что предыдущий опыт работы Мартынова будет полезен в его новой деятельности.

Новый директор школы, который приступит к своим обязанностям с 9 ноября, заявил, что решил занять это пост осознанно. Мартынов отметил, что прошёл переподготовку в области менеджмента в образовании.

До назначения директором школы Мартынов возглавлял "Центр социальной помощи семье и детям "Западный". Ранее он руководил в этом учреждении отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По данным ИА ЗАПАД24, с 2010 года Мартынов занимал должность заместителя начальника СИЗО № 3 краевого ГУФСИН, где до этого служил младшим инспектором и оперативным уполномоченным.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Наталия Красовская
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