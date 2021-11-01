Попова: после вакцинации от коронавируса заболевают лишь 2-5%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после полного курса вакцинации от коронавируса заболевают в среднем 2-5% пациентов.

В интервью телеканалу "Россия-24" Попова назвала "очень хорошим показателем" долю заболевших после прививки от COVID-19 в 2-5%. Она подчеркнула, что сейчас в медучреждениях России нет привитых пациентов с тяжёлой формой коронавируса.

Она добавила, что российские вакцины обеспечивают защиту от "тяжёлого течения и печального исхода".

Ранее президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

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