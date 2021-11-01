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Собчак высказалась об истории с лосем Рашкина

Общество

Ксения Собчак проанализировала страсть политиков к охотничьему делу в контексте с историей о "браконьере" Валерии Рашкине.

Собчак высказалась об истории с лосем Рашкина

Собчак призналась, что никогда не понимала охоту.

"Сейчас все ломают копья вокруг истории с Рашкиным, а я задаюсь вопросом: лося-то за что? Выхолащивание политической жизни, слежка за оппозиционерами — к этому мы уже будто привыкаем (увы), но убийство животных мне понять всё так же сложно", — пишет знаменитость в своём Telegram-канале.

Журналистка побеседовала с Сергеем Ястржембским, который в 2008 оставил госслужбу и с головой ушёл в трофейную охоту и съёмки документальных фильмов.

"Был одним из первых людей в России, а стал охотником-документалистом. Этот поступок многие не понимают до сих пор. Главный дауншифтер России — так я называю его", — пишет Собчак.

Ранее Ксения пошутила об истории с убитым животным: "За лося и двор стреляю в упор".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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