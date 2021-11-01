Титов заявил о необходимости признания иностранных вакцин от COVID-19 в РФ

Иностранные вакцины от коронавируса необходимо признать в России, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы должны признать иностранные вакцины для своих граждан и для тех иностранцев, которые работают в России", — цитирует бизнес-обмудсмена ТАСС.

По словам Титова, в настоящее время множество работающих в стране мигрантов, которые привились от коронавируса непризнанными в РФ зарубежными вакцинами, не могут получить QR-коды вакцинации, из-за чего сталкиваются с ограничениями в посещении ряда мест.

"То есть работать они могут, но никуда ходить не могут", — отметил бизнес-омбудсмен.

Титов заявил о намерении обратиться к властям страны с предложением признать зарубежные вакцины.

Он сообщил, что поддерживает введение допуска на ряд объектов с использованием QR-кодов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что люди имеют право самостоятельно принять решение по поводу иммунизации от коронавируса. Вместе с тем Титов счёл допустимой обязательную вакцинацию работников, находящихся в контакте с окружающими.

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