Скидку на проезд в гортранспорте могут сделать для привитых россиян от COVID-19

В Госдуме предложили делать скидку на проезд в общественном транспорте тем, кто привился от коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. По его мнению, это будет "стимулировать" граждан пройти вакцинацию.

Парламентарий отметил, что в связи с ограничениями "нерабочей недели", сократился и трафик городского транспорта, а в некоторых регионах страны и вовсе останавливается в определённые часы. Тем не менее многим людям, как и прежде, необходимо ездить на работу.

Депутат направил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова. При этом отметив, что "скидка" даётся на определённый срок.

"Прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации", — цитирует Власова RT.

По какой причине срок выбран именно на полгода, парламентарий не уточнил.

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