Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложил внести изменения в закон "О животных". По его мнению, правила содержания питомцев необходимо ужесточить.
По словам зампреда, забирать животных у нерадивых хозяев необходимо в трёх случаях:
"Это, по моему мнению, необходимо, когда есть факты жестокого обращения, потому что ненормально, когда кошка или собака остаётся у человека, который над ними издевался", — цитирует Бурматова "Парламентская газета".
Кроме того, поправки коснутся и штрафных санкций, если нет уголовного состава преступления. Так, согласно планируемым изменениям, придётся заплатить:
Для цирков и зоопарков нарушение правил содержания обойдётся в 200 тысяч.
Ранее Pravda.Ru писала о предложении Минсельхоза. В ведомстве заявили, что для комфортного содержания домашних животных необходимо просчитывать квадратуру жилплощади хозяев. Сколько конкретно должно приходиться на кошку или собаку, в министерстве не уточнили.
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