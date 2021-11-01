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За что могут забрать животных у россиян, рассказали в Госдуме

Общество

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложил внести изменения в закон "О животных". По его мнению, правила содержания питомцев необходимо ужесточить.

За что могут забрать животных у россиян, рассказали в Госдуме

По словам зампреда, забирать животных у нерадивых хозяев необходимо в трёх случаях:

  • жестокое обращение,
  • если питомца используют в собачьих боях,
  • нарушение правил обращения с животными в цирках и зоопарках.

"Это, по моему мнению, необходимо, когда есть факты жестокого обращения, потому что ненормально, когда кошка или собака остаётся у человека, который над ними издевался", — цитирует Бурматова "Парламентская газета".

Кроме того, поправки коснутся и штрафных санкций, если нет уголовного состава преступления. Так, согласно планируемым изменениям, придётся заплатить:

  • за выброшенное животное — 30 тысяч рублей;
  • за жестокое обращение — до 100 тысяч рублей;
  • за содержание дома диких зверей — до 150 тысяч рублей.

Для цирков и зоопарков нарушение правил содержания обойдётся в 200 тысяч.

Ранее Pravda.Ru писала о предложении Минсельхоза. В ведомстве заявили, что для комфортного содержания домашних животных необходимо просчитывать квадратуру жилплощади хозяев. Сколько конкретно должно приходиться на кошку или собаку, в министерстве не уточнили.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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