В России хотят удвоить штрафы за долги по электричеству. Инициатор "Совет рынка"

С инициативой увеличить штрафные пени вдвое за неуплату электроэнергии выступили представители Некоммерческого партнёрства "Совет рынка". По мнению главы регулятора Максима Быстрова, санкции нужно "поднимать" для неотключаемых потребителей.

В категорию, которую по закону нельзя отключать от электричества входят компании жизнеобеспечения, подчеркнул Быстров.

"НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч", — цитируют Быстрова "Известия".

Кроме этого, Быстров призвал исключить замену первого штрафа на предупреждение и за повторное нарушение ужесточить санкции в отношении неплательщиков. Письмо на рассмотрение "Совет рынка" направил в Минэнерго.

Как отметили специалисты, есть компании, которым действительно не хватает денег, чтобы покрыть долги, но есть и те, кто просто злоупотребляет своим статусом "неотключаемого".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.