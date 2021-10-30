Председатель СЖР рассказал о дикторе Кириллове: "Совершенно уникальный человек"

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал новость о смерти легендарного диктора Игоря Кириллова, а также рассказал, каким он был человеком.

Как сообщил Соловьёв, он трудился в информационной телепрограмме "Время" вместе с Кирилловым свыше 17 лет. По словам председателя СЖР, диктор обогатил культуру и журналистику нашей страны. От имени общественной организации Соловьёв принёс соболезнования близким людям Кириллова.

"Совершенно уникальный человек с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах", — описал коллегу председатель СЖР в интервью RT.

В субботу, 30 октября стало известно о смерти советского диктора Кириллова, который комментировал парады на Красной площади. Помимо передачи "Время", журналист вёл такие программы, как:

"Голубой огонёк",

"Песня года",

"Взгляд".

Кириллов объявил всему миру о запуске первого в истории искусственного спутника, а также рассказал о полёте в космос Юрия Гагарина. В 1982 году диктор вместо генеральном секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Леонида Брежнева поздравил граждан с Новым годом.

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