Следующим летом в МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты документов. Услуга будет доступна с 1 июля 2022 года, соответствующее постановление утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
На официальном сайте правительства опубликован перечень таких документов, их всего 19. К ним относятся:
Также в этом списке:
Получить электронные дубликаты помогут сотрудники МФЦ. Специалисты отсканируют документ и заверят его электронной цифровой подписью. Созданный дубликат будет всегда в доступе гражданина на портале госуслуг в его личном кабинете.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что до конца 2022 года в трёх регионах планируется ввести электронные паспорта.
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