Мишустин утвердил перечень электронных документов для россиян

Следующим летом в МФЦ можно будет оформить электронные дубликаты документов. Услуга будет доступна с 1 июля 2022 года, соответствующее постановление утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

На официальном сайте правительства опубликован перечень таких документов, их всего 19. К ним относятся:

военный билет;

удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки;

сведения о доходах;

свидетельство об усыновлении;

различные медицинские справки и судебные решения.

Также в этом списке:

документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом);

свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык;

документы об инвалидности, полученные за границей.

Получить электронные дубликаты помогут сотрудники МФЦ. Специалисты отсканируют документ и заверят его электронной цифровой подписью. Созданный дубликат будет всегда в доступе гражданина на портале госуслуг в его личном кабинете.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что до конца 2022 года в трёх регионах планируется ввести электронные паспорта.

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