Суды присяжных чаще выносят оправдательный приговор - адвокат Ярмуш

Суд присяжных — последний шанс доказать невиновность, считает адвокат Мария Ярмуш. За 2020 год народные судьи вынесли 24% оправдательных приговоров, в то время как государственные судьи — лишь 0,2%. Однако россияне не спешат пользоваться этим правом.

Как отметила Ярмуш, число обвиняемых, которые доверились присяжным ничтожно мало. В прошлом году к нему обратились 1037 человек — 0,133% от общего числа подсудимых.

"Состязательность процесса и возможность передать решение о виновности или невиновности лица суду присяжных — гарантия того, что общество в лице этих присяжных оценит все аргументы сторон и посчитает, действительно было событие преступлением или правоохранительные органы и следствие что-то где-то недоглядели", — пояснила Ярмуш в беседе с телеканалом "360".

Основной проблемой народного суда адвокат считает высокий процент "спорных" дел. Большую часть оправдательных приговоров, которые вынесли присяжные, государственный обвинитель старается отправить на пересмотр. За 2020 год это 62% от всех процессуальных дел.

"В случае обвинительного приговора собрать новый суд присяжных подсудимому для пересмотра дела заново будет очень сложно. Таких случаев я не помню. Возможно лишь подать апелляцию", — считает адвокат.

Ярмуш отметила, что суд присяжных — мерило "добра и зла". Восемь человек могут объективней рассмотреть дело, чем один государственный судья, который, как правило, заведомо на стороне гособвинителей.

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