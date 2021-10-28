Эрмитаж не оценил шутку блогера в музее и обратился в прокуратуру

Блогер Кирилл Смородин повесил собственный портрет в Эрмитаже, посчитав это "безобидной шуткой". Музей обратился в прокуратуру и попросил о проверке законности действий молодого человека.

Смородин разместил свой портрет в зале, посвященном событиям войны 1812 года. Сотрудники Эрмитажа заметили картину и немедленно сняли со стены. Музей воспринял этот поступок как публичное оскорбление памяти защитников Отечества.

Блогер выложил в Instagram фото, на котором посетители музея разглядывают его портрет, чем тоже вызвал неоднозначную реакцию в комментариях к публикации.

РИА Новости процитировало пресс-службу музея:

"В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации".

Ранее Pravda.Ru сообщила о неудачной шутке Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях.

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