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Прилепин раскритиковал решение Бастрыкина проверить слова Моргенштерна

Общество

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин осудил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина за распоряжение проверить заявления исполнителя Моргенштерна о Дне Победы.

Прилепин раскритиковал решение Бастрыкина проверить слова Моргенштерна

По словам политика, множество людей говорили, что не понимают, зачем праздновать День Победы, ведь нужно гордиться открытиями нашего времени. Как отметил Прилепин, правоохранители не узнали мнение ветеранов по этой теме, хотят ли они парады.

"Ну зачем это всё? Чего тут проверять? Надо бы посерьёзнее ставить перед собой задачи", — сказал Прилепин, которого цитирует Znak.com.

Ранее Ксения Собчак осудила сообщество, которое "рвёт на куски" рэпера за его слова о празднике в её интервью. Журналистка подчеркнула, что Моргенштерну всего 23 года, из-за чего он искренне не разделяет эмоции от событий 76-летней давности, а также не сформировал свою жизненную позицию.

Председатель совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин прокомментировал ситуацию с общественным осуждением по отношению к рэперу:

"Вопрос у Бастрыкина должен быть не к молодому человеку, а к администрации президента, где есть целое управление по патриотическому воспитанию, к Минкульту, Минпросвету: куда ушли все выделенные деньги за последние двадцать лет, если лидеры мнений молодёжи (не самые, должно быть, глупые) считают возможным ставить хотя бы под сомнение гордость старших поколений?"

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Моргенштерн о Дне Победы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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