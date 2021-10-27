Пользователи заметили сбои в работе Telegram

Множество пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram.

Сайт Downdetector, который направлен на отслеживание проблем функционирования различных интернет-ресурсов, предоставил информацию в цифрах. В среду, 27 октября, в 17:09 мск всего было зафиксировано 298 жалоб. Из них 56% пользователей заметили проблемы в приложении Telegram, 36% — неполадки при подключении к серверу, 8% — сбои в работе веб-сайта.

По данным отчёта, больше всего жалоб поступило от жителей России, Украины, Белоруссии и Польши.

Ранее, 8 октября, Pravda.Ru сообщала о проблемах в работе крупнейшей сети в рунете ВКонтакте. До этого, 4 октября, произошёл глобальный сбой в приложениях Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи потеряли связь с приложениями почти на шесть часов. Позже Марк Цукерберг лично извинился за неполадки.

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