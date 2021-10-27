Директор и владелец компании LiveInternet, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко в разговоре с Pravda.Ru оценил рейтинг СМИ за сентябрь 2021 года, опубликованный "Медиалогией". В частности, лидером по цитируемости в соцсетях стала "Медуза"*, внесённая в апреле в реестр иноагентов.
"Медуза" занимает первое место с показателем в 538 тыс. гиперссылок. В пятёрке лучших также сайты RT (425 тыс.), Znak.com (420 тыс.), РБК (350 тыс.) и "Царьград" (340 тыс.).
По мнению Клименко, такой показатель "Медузы" мог стать следствием "эффекта Стрейзанд" из-за того, что сама тема СМИ-иноагентов стала популярной в Интернете.
"Эффект Стрейзанд в тихом исполнении, то есть когда государство и сама тема иноагентов в СМИ достаточно громкая. Я думаю, по этой причине. Плюс там ряд материалов достаточно жёстких", — заявил Клименко.
Вместе с тем, "Медуза" отсутствует в рейтинге цитируемости в других СМИ. Ещё в мае 2021 года это издание занимало в списке 15-е место.
*иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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