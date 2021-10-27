Эксперт предположил эффект Стрейзанд в отношении СМИ-иноагентов

Директор и владелец компании LiveInternet, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко в разговоре с Pravda.Ru оценил рейтинг СМИ за сентябрь 2021 года, опубликованный "Медиалогией". В частности, лидером по цитируемости в соцсетях стала "Медуза"*, внесённая в апреле в реестр иноагентов.

"Медуза" занимает первое место с показателем в 538 тыс. гиперссылок. В пятёрке лучших также сайты RT (425 тыс.), Znak.com (420 тыс.), РБК (350 тыс.) и "Царьград" (340 тыс.).

По мнению Клименко, такой показатель "Медузы" мог стать следствием "эффекта Стрейзанд" из-за того, что сама тема СМИ-иноагентов стала популярной в Интернете.

"Эффект Стрейзанд в тихом исполнении, то есть когда государство и сама тема иноагентов в СМИ достаточно громкая. Я думаю, по этой причине. Плюс там ряд материалов достаточно жёстких", — заявил Клименко.

Вместе с тем, "Медуза" отсутствует в рейтинге цитируемости в других СМИ. Ещё в мае 2021 года это издание занимало в списке 15-е место.

Эффект Стрейзанд - социальное являение, которое при попытке цензуры приводит к ещё большему распортстранению информации.

- социальное являение, которое при попытке цензуры приводит к ещё большему распортстранению информации. В 2003 году американская певица и актриса Барбара Стрейзанд подала иск к фотографу Кеннету Адельману, который среди прочих снимков опубликовал фото дома знаменитоси, на что она права не давала. Стрейзанд суд проиграла. Количество скачиваний фотографии до суда равнялось шести, а после того, как информация разлетелась по Сети, увеличилось до 420 тыс.

*иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента