Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом

Дело известного рэп-исполнителя Элджея о пропаганде наркотических средств будет рассмотрено Зюзинским районным судом города Москвы.

РИА Новости сообщило, что материалы по делу Алексея Узенюка, которого все знают как рэпера Элджея, поступили в суд. Пресс-секретарь суда проинформировала, что дата рассмотрения дела еще не определена.

Исполнителя подозревают в административном правонарушении, а именно в пропаганде наркотических средств с использованием интернета.

По статье о пропаганде наркотиков было возбуждено дело и в отношении Моргенштерна. Его признали виновным и назначили штраф на 100 тысяч рублей.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что блогера Юрия Дудя суд оштрафовал на 100 тысяч за пропаганду наркотических средств.

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