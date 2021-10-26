Из-за бессмысленного поиска Светличной умер человек

Волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали о трагедии, которая произошла из-за того, что добровольцы активно искали Светлану Светличную.

Глава поискового отряда Григорий Сергеев в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что все силы были брошены на то, чтобы отыскать и спасти заслуженную артистку РСФСР.

Сергеев объяснил, что когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берёт руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", — написал глава поискового отряда.

Сергеев рассказал, что для поиска звезды советского кино были задействованы два штаба, три организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений и 42 человека на местности.

"И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб", — заявил руководитель объединения "Лиза алерт"

Сергеев призвал выяснить все обстоятельства пропажи знаменитости и дать им правовую оценку, чтобы в другой раз "вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу".

Сегодня выяснилось, что Светличная, которая несколько дней не выходила на связь с родственниками, всё это время снималась в ток-шоу Андрея Малахова.

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