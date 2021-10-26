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Иркутский врач: мои слова пациентам "помирайте дома" вырваны из контекста

Общество

Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов сказал, что его словам о непривитых гражданах являются призывом к личной ответственности за здоровье, а предложение "помирать дома" вырвано из контекста.

Иркутский врач: мои слова пациентам "помирайте дома" вырваны из контекста

"Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом", — сказал Новожилов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что врачи иркутской больницы вынуждены отказывать в плановой помощи пациентам, поскольку часть медучреждения перепрофилирована в ковидный госпиталь.

Ранее в прямом эфире, который транслировался в соцсетях, Новожилов сказал:

"Ну если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома. Можете не прививаться. Ну тогда и не занимайте места тех людей, кого надо оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм".

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков прокомментировал слова Новожилова на официальной странице министерства во "ВКонтакте". Глава иркутского Минздрава объяснил, что высказывание врача было призывом к вакцинации и не означало, что невакцинированные люди не смогут получить медпомощь в полном объёме.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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